СБУ начала проверку причастности Порошенко к «угольному делу» Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку возможной причастности бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене, возбужденному против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Об этом 11 ноября сообщили «Українськi Новини».

«Соответствующая версия проверяется», — сказал глава СБУ Иван Баканов. Уголовное производство соответствующим образом зарегистрировано, добавил он.

В мае Медведчука обвинили в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. В октябре ему предъявили новые обвинения в госизмене и содействии терроризму, которые касаются угольных поставок с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

СБУ опубликовала аудиозаписи, на которых, как утверждается, зафиксированы телефонные разговоры Медведчука, в том числе с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В разговорах упоминаются Порошенко и Гонтарева.

Сам Медведчук считает уголовные дела политическими.