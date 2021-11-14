Американский конгрессмен заявил о военных США на Украине

Американский конгрессмен-республиканец Майк Тернер: на Украине уже есть наши военные

Американский конгрессмен-республиканец Майк Тернер рассказал о присутствии военных США на Украине. Об этом сообщает Fox News.

«На Украине уже есть наши военные», — заявил он в беседе с телеканалом. Политик также отметил, что для США стратегически важно предоставлять Украине разведданные и летальное оружие.

Ранее в ноябре американские политики призвали президента Джо Байдена развернуть присутствие Соединенных Штатов в Черном море с целью оказать Киеву военную поддержку и защитить Украину. В соответствующем письме, направленном главе государства, они ссылались на недавно опубликованные газетами Washington Post и Politico спутниковые снимки, на которых якобы изображены российские танки, переброшенные на границу с Украиной.

