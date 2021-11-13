В Минобороны заявили о четырех полетах НАТО над Черным морем

Радиолокационные средства Вооруженных сил России за последние сутки зафиксировали четыре полета разведывательных самолетов НАТО над Черным морем. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

По данным военного ведомства, три патрульных самолета P-8А «Посейдон» ВМС США, которые вылетели с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, провели разведывательные полеты в северо-западной части Черного моря, где в настоящее время находятся американские корабли.

Еще один самолет — стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США — поднялся в воздух с авиабазы Акротири на острове Кипр и вел разведку из воздушного пространства Украины.

Ранее в ноябре Минобороны сообщило, что интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи российских границ в Черном море продолжает расти. Так, за сутки 12 ноября три патрульных самолета P-8А «Посейдон» ВМС США вылетали с авиабазы на острове Сицилия (Италия), французский самолет-разведчик С-160G «Габриэль» — с авиабазы в Румынии, и еще два американских самолета-разведчика летели с баз на Крите и Кипре.