В Минобороны заявили о росте американской активности в Черном море

В Минобороны России заметили за сутки шесть самолетов-разведчиков НАТО в Черном море

Министерство обороны России заявило на своем сайте, что интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ РФ в Черном море продолжает расти.

Там сообщили, что за прошедшие сутки в центральной и северо-западной частях Черного моря произошли шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО. Они были отслежены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России.

Отмечается, что три патрульных самолета P-8А «Посейдон» ВМС США вылетали с авиабазы на острове Сицилия (Италия), французский самолет-разведчик С-160G «Габриэль» — с авиабазы в Румынии, и еще два американских самолета-разведчика летели с баз на Крите и на Кипре.

Кроме того, российские военные указывают на американские эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер», штабной корабль «Маунт Уитни» и танкер «Джон Лентхолл». После перехода из грузинского порта Батуми они находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.

«Минобороны России расценивает агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — заявили в ведомстве, добавив, что целью «неспровоцированных Россией» действий США является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке.