В парламенте Крыма призвали страны НАТО не заигрываться в Черном море

Страны НАТО начинают заигрываться, когда устраивают провокации с приближением к берегам Крыма. Не делать этого призвал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает РИА Новости.

По его словам, практика приближения к границам полуострова продолжается. «И здесь есть два аспекта. Первый — военный, когда власти иностранных государств начинают заигрываться, наверное, позабыв, к каким последствиям для всего мира могут привести глобальные конфликты», — отметил Бобков.

Он добавил, что другие страны проверяют Россию на прочность. «Но граница Российской Федерации находится на замке», — подчеркнул вице-спикер парламента.

Усиление военной активности стран НАТО у берегов полуострова не случайно, ведь Крым является стратегически важным регионом, добавил Бобков. Второй аспект, по его утверждению, политический. Приближаясь к границам полуострова, оппоненты пытаются напомнить, что не признают его статус.

Ранее стало известно, что авиация НАТО активизировалась у российских границ, пытаясь прощупать обстановку в Крыму. Об этом говорит появление боевых кораблей и четырех самолетов-разведчиков в черноморском регионе. Кроме того, в Минобороны России отметили, что действия альянса свидетельствуют об изучении предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом конфликта в Донбассе.