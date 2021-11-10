Захарова заявила о попытке Киева решить конфликт в Донбассе силой

Москва обеспокоена ухудшением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она подчеркнула, что обеспокоенность российской стороны вызывают действия украинского руководства. По мнению Захаровой, Киев намерен решать конфликт в Донбассе силой и пытается создать для этого необходимые условия.

«Наблюдатели фиксируют десятки единиц бронетехники и артиллерийских орудий за пределами участков отвода, вне выделенных мест хранения и на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения. А это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения так называемого освобождения Донбасса», — пояснила дипломат.

Ранее новый вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук выразила надежду на то, что украинское руководство сможет вернуть Крым и Донбасс «мягкой силой». По ее словам, Киев должен делать все, чтобы «люди чувствовали, что они нужны государству».

