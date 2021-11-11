Названа причина усиления активности НАТО в Черном море

Авиация НАТО активизировалась у российских границ, пытаясь прощупать обстановку в Крыму. Об этом говорит появление боевых кораблей и четырех самолетов-разведчиков в черноморском регионе, пишут «Известия».

Экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко объяснил, что в век спутников необходимости совершать подобные вылеты нет, так как все актуальные карты местности уже сделаны. Сейчас же перед летчиками НАТО стоит задача вскрыть позиции российской противовоздушной обороны.

В Минобороны России также указали, что действия альянса свидетельствуют об изучении предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения в Донбассе. Схожего мнения придерживается и бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе: он считает, что НАТО может подтолкнуть Украину к активным действиям, а от киевского режима можно ожидать чего угодно.

Орджоникидзе добавил, что США сейчас оказывают беспрецедентное давление на Россию, одновременно выдвигая политические заявления с демонстрацией силы. Однако, заверил он, на серьезные действия или провокации страны НАТО не пойдут, опасаясь мощи российской армии.

10 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ухудшением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Она подчеркнула, что обеспокоенность российской стороны вызывают действия украинского руководства. По мнению дипломата, Киев намерен решать конфликт в Донбассе силой и пытается создать для этого необходимые условия. «Наблюдатели фиксируют десятки единиц бронетехники и артиллерийских орудий за пределами участков отвода, вне выделенных мест хранения и на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения. А это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения так называемого освобождения Донбасса», — пояснила Захарова.