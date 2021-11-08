В Раде заявили об «уничтожающем ударе» России при агрессии Украины в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин заявил, что в случае агрессии Киева в Донбассе Россия может нанести «уничтожающий удар». Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает РИА Новости.

Волошин объяснил, что попытка киевских властей развязать большую войну на юго-востоке страны вряд ли останется без внимания со стороны Москвы, которая, скорее всего, пойдет на ответные меры. Депутат отметил, что попытка полномасштабного наступления в Донбассе вызовет ответный удар со стороны России.

Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть Олег Волошин Депутат Верховной рады

Помимо этого, парламентарий отметил, что Россия уже якобы дала понять западным странам, что в этой ситуации готова пойти до конца, если «ставки будут высоки». Так, комментируя вероятную позицию России по данному вопросу, он подчеркнул, что если Украина попытается «тихой сапой» разместить американских морпехов под Харьковом, то прежде, чем они там появятся, Киев натолкнется на угрозу ядерной войны. По его словам, Россия при таком развитии событий якобы заберет у Украины территорию, чтобы ей негде было размещать американских военных. «И вы нам еще спасибо скажете, потому что мы с вами хотя бы в прямое военное столкновение не вступим», — оценил депутат возможную позицию Москвы.

Танковая проблема

В начале ноября газеты Politico и The Washington Post указали на рост военного присутствия России у границ Украины и переброс танков на приграничные территории. По информации американских СМИ, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021».

После появившихся в прессе сообщений пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины.

«Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», — сказал он. По словам Кирби, любые «эскалационные или агрессивные действия» российской стороны очень сильно обеспокоят Вашингтон. При этом тогда пресс-секретарь ведомства отказался объяснить, о каком «необычном» поведении идет речь.

США также обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Европейского союза (ЕС) из-за якобы увеличения российских военных у границы с Украиной, отмечает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

Залп по истине

В МИД России заявления американских СМИ о ситуации на границе с Украиной назвали информационным залпом по истине, который не имеет отношения к реальности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данные изданий США о российских танках, которые якобы стягиваются к украинским границам, являются фейковой компанией.

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Посольство России в Вашингтоне выразило схожую позицию по данной проблеме. «Посмотрите в зеркало — войска США перемещаются безответственно по всему миру. Оставляют после себя хаос», — говорится в официальном сообщении дипмиссии.

Министерство обороны Украины также опровергло информацию о наращивании российских войск рядом с украинской границей. В Минобороны отметили, что к началу месяца не зафиксировали фактов наращивания военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники возле украинской границы.

Отношения Москвы и Киева испортились на фоне событий 2014 года, когда Крым вошел в состав России после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. В том же году появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

