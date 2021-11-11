В Минобороны отметили повышение военной активности НАТО в Черном море

Министерство обороны России зафиксировало повышение военной активности НАТО и, в частности, США в Черноморском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что за сутки российские зенитные ракетные войска сопроводили четыре самолета Североатлантического альянса над Черным морем. Среди них были два разведчика U-2S и RC-135, а также пара патрульных самолетов P-8А Poseidon.

«В период с 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова. В целях контроля за его действиями был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в Минобороны назвали цели военных учений США в Черном море — освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины. В сообщении ведомства говорится, что внеплановый многонациональный учения служат для освоения «предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке.