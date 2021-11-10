В Минобороны назвали цели военных учений США в Черном море

Российские корабли «Москва» и «Адмирал Эссен» отслеживают действия Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

В Минобороны отметили, что американские ВМС прибыли для проведения внеплановых многонациональных военных учений. Согласно сообщению, 10 ноября в 08:56 по московскому времени американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter покинул грузинский порт Батуми. Затем в 09:20 из Батуми вышел корабль Mount Whitney ВМС США. Также в акватории Черного моря находится американский танкер John Lenthall.

В ведомстве также назвали цели военных учений США — освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины.

«Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — говорится в сообщении министерства.

Ранее самолет-разведчик ВВС США Е-8С заметили в 35 км от российской границы над Черным морем. Е-8С вылетел с авиабазы Рамштайн в ФРГ во вторник, 9 ноября, и в течение пяти часов 13 минут, с 14:15 до 19:28, барражировал на эшелонах 7-10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью акватории.