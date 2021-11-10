Российские бомбардировщики совершили маневры над Белоруссией

Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование в небе над Белоруссией

Российские бомбардировщики провели патрулирование в воздушном пространстве над Белоруссией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили в небе маневры, в ходе которых отработали взаимодействие с наземными пунктами управления Вооруженных сил России и Белоруссии.

В Минобороны отметили, что в ходе боевого дежурства экипажи также осуществили проверку системы противоракетной обороны (ПВО) Союзного государства.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава увеличила численность военных на границе с Белоруссией до 15 тысяч человек.

До этого польские власти также заявляли о наращивании белорусского военного контингента в районе скопления нелегальных мигрантов на границе.