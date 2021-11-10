Самолет-разведчик США заметили у границ России над Черным морем

Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С Военно-воздушных сил (ВВС) США более пяти часов летал над Черным морем. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что Е-8С вылетел с авиабазы Рамштайн в ФРГ во вторник, 9 ноября, и в течение пяти часов 13 минут, с 14:15 до 19:28, барражировал на эшелонах 7-10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью акватории.

При этом минимальное приближение в границе России составило 35 километров. Радиолокационные средства Воздушно-космических сил России сопровождали Е-8С на всем протяжении его полета.

28 сентября сообщалось, что российский истребитель сопроводил над Черным морем другой американский самолет-разведчик, не допустив нарушения государственной границ, — тогда к ним приблизился стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США..