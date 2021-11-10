В Минобороны отметили рост активности авиации НАТО над Черным морем

Министерство обороны России отмечает рост частоты полетов авиации стран НАТО на Черным морем у российских границ. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на странице министерства в Twitter.

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«Российские Вооруженные Силы продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе. За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ России», — заявил генерал в видеосообщении.

Также Конашенков напомнил, что недавно радиотехнические средства зенитных ракетных войск Военно-космических сил России сопровождали самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. Также российская радиолокационная техника зафиксировала и сопровождала три американских разведывательных самолета.

«Еще один стратегический самолет-разведчик U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании, был обнаружен и сопровождался радиолокационными средствами разведки над территорией Украины», — отчитался генерал-майор, добавляя, что борт приблизился к российской границе на 60 километров.

9 ноября министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что военное присутствие США во всем Черноморском регионе следует увеличить. Он также заверил Вашингтон, что Бухарест готов помочь в разработке стратегии США в районе Черного моря.

