Румыния призвала увеличить военное присутствие США в Черном море

Военное присутствие США во всем Черноморском регионе следует увеличить, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску (Bogdan Aurescu), передает телеканал Digi24.

По его словам, во время разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном (Antony Blinken) он заверил его, что Бухарест готов помочь в разработке стратегии США в районе Черного моря. Министр уже отправил «некоторые предварительные идеи». По мнению главы военного ведомства, странам нужно сформировать многосторонний подход к безопасности.

«Американское военное присутствие в регионе, как войск, так и техники, должно быть усилено не только в Румынии, но и в южной части восточного фланга», — призвал он.

Министр считает, что ситуация в Черноморском регионе влияет на трансатлантические отношения в целом. Ауреску добавил, что последние 30 лет регион был «зоной конфликта». Он привел в пример апрель 2021 года, когда Россия якобы провела «массовое развертывание войск». «Самого крупного такого развертывания со времен холодной войны в регионе, там осталось много оборудования», — отметил он и добавил, что этот факт должен тревожить НАТО.

Ранее глава МИД Румынии подчеркнул важность тесной координации для обсуждения новой стратегической концепции НАТО для дальнейшего консолидирования «сдерживающих и оборонных позиций по всему восточному флангу, особенно в Черном море».