США вернут в Европу подразделение времен холодной войны из-за России

Американская армия возвращает в свои части, размещенные в Европе, подразделение времен холодной войны с СССР — речь идет о 56-м артиллерийском командовании, базирующемся в Германии. Причиной этого называют активизацию предполагаемой угрозы со стороны России, пишет издание The Washington Times.

«Нам этого действительно не хватало», — приводит издание слова командующего американскими войсками в Европе и Африке генерала Кристофера Кавиоли.

Подчеркивается, что причина такого решения — рост напряженности между российским государством и НАТО. 56-е командование не действовало с 1991 года в связи с ратификацией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон вышел из договора в одностороннем порядке в 2019 году.

Ранее в ноябре об отношениях РФ с Западом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она возложила ответственность за «тупик» во взаимодействии на Вашингтон.