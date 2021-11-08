Захарова возложила ответственность за тупик в отношениях с США на Вашингтон

Вашингтон должен предпринять шаги по выводу из тупика двусторонних отношений с Москвой. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Так она прокомментировала сложившуюся ситуацию с невыдачей виз и других проблемах с Вашингтоном. «Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, они должны предпринять ряд практических шагов», — указала дипломат. Захарова добавила, что США сами завели ситуацию в тупик.

3 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попросил США направить дополнительных дипломатов в Москву для нормализации работы посольства. Он напомнил, что сейчас выдача виз россиянам не осуществляется.

В октябре Государственный департамент США причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). В эту категорию Госдеп включает граждан тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу.