Грузия нацелилась помогать НАТО в Черном море

Премьер Грузии Гарибашвили заявил о готовности Тбилиси помогать НАТО в Черном море

Грузия готова помочь НАТО в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на борту флагманского корабля шестого флота американских военно-морских сил Mount Whitney, находящегося в порту Батуми, пишут «Известия».

По его словам, Грузия — преданный союзник и «участник глобальной безопасности». «Мы хорошо понимаем важность безопасности Черного моря и нацелены помогать нашим союзникам в этом направлении», — подчеркнул он.

Премьер отметил, что визит американских кораблей в Грузию можно считать усилением стратегических отношений между Тбилиси и Вашингтоном.

Во вторник, 9 ноября, Румыния призвала увеличить военное присутствие США в Черном море. По словам министра обороны страны Богдана Ауреску, Бухарест будет помогать американской стороне в разработке стратегии США в районе Черного моря.

Ранее офицер ВМС США Брайан Харрингтон заявил, что регулярные военные учения в обход Конвенции Монтре помогут лишить Россию лидерства в Черном море.