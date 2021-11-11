Путина обеспокоили действия США в Черном море

Песков: Путин обеспокоен действиями США в Черном море и следит в режиме реального времени

Президент России Владимир Путин обеспокоен действиями США в Черном море и следит за сложившейся ситуацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности», — отметил пресс-секретарь главы государства. Он также подчеркнул, что Путин следит за происходящим в Черном море в режиме реального времени.

10 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США в акватории Черного моря — например, проход военных кораблей — указывают на попытку угрожать России войной. По ее словам, учения Военно-морских сил США — это всего лишь прикрытие. На самом деле в Вашингтоне хотят разработать пути военных действий, в частности на территории Украины.

Позже официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжат проводить операции у границ России. Он пообещал, что США продолжат летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным.

В начале ноября Вашингтон направил в Черное море флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20). Отмечалось, что он займется координацией действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях. До этого, 30 октября, в акваторию вошел ракетный эсминец USS Porter.

