США пообещали России продолжить операции в Черном море

Пентагон: будем проводить операции в Черном море, как посчитаем нужным

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжат проводить операции у границ России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление Москвы об активизации военной деятельности США и НАТО в Черном море, включая пролеты самолетов. «Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке. Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Это важный принцип, который надо отстаивать», — сказал он.

Кирби пообещал, что США продолжат летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным.

Ранее 10 ноября представитель МИД России Мария Захарова указала, что действия США в акватории Черного моря — например, проход военных кораблей — указывают на попытку угрожать России войной. Дипломат убеждена, что учения Военно-морских сил США — это всего лишь прикрытие. На самом деле в Вашингтоне хотят разработать «пути военных действий», в частности, на территории Украины.

Это нужно на случай, если Киев задумается о «подготовке силового решения» в Донбассе, считает Захарова. «Эти шаги США ведут к созданию многонациональной группировки вооруженных сил, дестабилизируют ситуацию в черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ», — заключила она.