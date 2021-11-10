Захарова обвинила США в попытке угрожать России войной

Действия США в акватории Черного моря — например, проход военных кораблей — указывают на попытку угрожать России войной. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляцию ведет RT.

Дипломат убеждена, что учения Военно-морских сил США — это всего лишь прикрытие. На самом деле в Вашингтоне хотят разработать «пути военных действий», в частности, на территории Украины. Это нужно на случай, если Киев задумается о «подготовке силового решения» в Донбассе, считает Захарова.

«Эти шаги США ведут к созданию многонациональной группировки вооруженных сил, дестабилизируют ситуацию в черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ», — заключила она.

В частности, ранее 10 ноября самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США более пяти часов летал над Черным морем. Минимальное приближение в границе России составило 35 километров. Радиолокационные средства Воздушно-космических сил России сопровождали Е-8С на всем протяжении его полета.