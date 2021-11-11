В Крыму предостерегли США от попыток усилить свое присутствие в Черном море

Гемпель: попытки США усилить присутствие в Черном море могут иметь плачевные последствия

Попытки Соединенных Штатов усилить свое военное присутствие в Черном море могут иметь плачевные последствия. Об этом предостерег глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

По его словам, США используют Украину в качестве плацдарма и продолжают «загребать жар чужими руками». Однако, отметил Гемпель, с Россией это не получится. «Можно руки обжечь», — подчеркнул он.

Вместе с тем Гемпель отметил, что Крым надежно защищен от возможных провокаций со стороны кораблей США. «Крымчане не должны опасаться незваных гостей в Черном море», — заключил глава комитета Госсовета Крыма.

10 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США в акватории Черного моря — например, проход военных кораблей — указывают на попытку угрожать России войной. По ее словам, учения Военно-морских сил США — это всего лишь прикрытие. На самом деле в Вашингтоне хотят разработать «пути военных действий», в частности, на территории Украины.