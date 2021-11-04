Российские военные проследят за флагманом США в Черном море

Российские военные проследят за действиями флагмана Военно-морских сил (ВМС) США Mount Whitney, который зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" (Mount Whitney) ВМС США», — заявили в ведомстве.

1 ноября флагман Шестого флота начал проход в Черное море. Его задачей станет координация действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях. В сети появились кадры судна в Стамбуле. На верхней палубе флагмана, помимо прочего, был размещен многоцелевой вертолет MH-60S Seahawk.

Президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе военного совещания в Сочи, что Москва имеет возможность посмотреть на вошедший в Черное море американский корабль в бинокль или через прицел средств обороны.