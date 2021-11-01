Еще один военный корабль США отправился в Черное море

Флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20) начал поход в Черное море. Об этом сообщило командование Морских сил США в Европе и Африке в своем аккаунте в Twitter.

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Известно, что командный корабль займется координацией действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отправка американских кораблей в Черное море приносит стабильности в регионе. По его мнению, главной задачей флагмана Mount Whitney и ракетного эсминца USS Porter (DDG-78) станет сдерживание России. Такой же точки зрения придерживается ряд экспертов, опрошенных газетой «Известия».

30 октября США объявили о проведении военно-морских операций НАТО в Черном и Средиземном морях. По информации Вашингтона, командовать действиями союзников будут штабы Шестого флота ВМС США, а также военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО. Все они расположатся на корабле Mount Whitney.

Позже стало известно, что американский ракетный эсминец USS Porter вошел в Черное море. В Минобороны России сообщили, что на вооружении боевого корабля находятся управляемые крылатые ракеты.