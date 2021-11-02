В сети появились кадры с ожидающим прохода в Черное море флагманом США

В сети появились кадры с флагманским кораблем ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20) в порту Стамбула. Их разместил турецкий фотограф Огуз Эрогуз на своей странице в Facebook.

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По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», в настоящий момент военный командный корабль США ожидает прохода в Черное море через пролив Босфор. На верхней палубе флагмана, помимо прочего, размещен многоцелевой вертолет MH-60S Seahawk. Сообщается, что Mount Whitney прибыл в доки Стамбула ранним утром 2 ноября.

1 ноября флагман Шестого флота начал поход в Черное море. Его задачей станет координация действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях.

Комментируя это событие, президент России Владимир Путин заявил, что на уже вошедший в Черное море ракетный эсминец USS Porter можно посмотреть в бинокль или через прицелы систем обороны.