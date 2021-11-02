В Крыму и Новороссийске прошли учения по прикрытию пунктов базирования кораблей

В Крымской и Новороссийской военно-морских базах состоялись учения по прикрытию пунктов базирования кораблей от массированного ракетного авиаудара условного противника. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Черноморский флот.

«Расчеты обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием и артиллерией, предназначенными для противовоздушной обороны кораблей от всех средств воздушного нападения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений электронным способом системой управления кораблей были имитированы цели и впоследствии уничтожены на предельных расстояниях.

1 ноября стало известно, что американский корабль ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20) займется координацией действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях.

Кроме того, по данным 6-го оперативного флота США, 30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, который оснащен крылатыми ракетами Tomahawk. Штабы флота ВМС располагались на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия имеет возможность посмотреть на вошедший в Черное море корабль ВМС США в бинокль или через прицел средств обороны.