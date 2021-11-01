Путин заявил о возможности посмотреть через прицел на корабль США в Черном море

Путин: на зашедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или через прицел

Россия имеет возможность посмотреть на вошедший в Черное море корабль ВМС США в бинокль или через прицел средств обороны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе военного совещания, которое проходит в Сочи, передает ТАСС.

«Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», — отметил глава государства, открывая совещание.

Таким образом Путин отреагировал на информацию о том, что Вашингтон направил в Черное море флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20). Ранее сообщалось, что американский корабль займется координацией действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях.

Mount Whitney стал уже вторым кораблем ВМС США, отправленным в Черное море за последние дни: ранее, 30 октября, в акваторию вошел ракетный эсминец USS Porter.

До этого США объявили о проведении военно-морских операций НАТО в Черном и Средиземном морях. По информации Вашингтона, командовать действиями союзников будут штабы Шестого флота ВМС США, а также военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО.