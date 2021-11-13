Британские истребители вплотную сблизились с российскими ракетоносцами Ту-160

Российские ракетоносцы дальней авиации Ту-160 совершали полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного моря, на отдельном участке с ними почти вплотную сблизились и сопровождали британские истребители. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Отмечается, что в воздух поднялись Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. На кадрах, снятых из кабины российского бомбардировщика, видно, что британские воздушные суда следуют параллельным курсом и в какой-то момент сокращают дистанцию до нескольких десятков метров.

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Истребительное сопровождение российских Ту-160 обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения военно-воздушных сил и противоракетной обороны Северного флота. Истребители-перехватчики летели с подвешенными ракетами Р-33 «воздух-воздух».

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Длительность полета составила около 15 часов, производилась дозаправка в воздухе. Экипажи регулярно совершают вылеты над нейтральными водами Арктики, Атлантического и Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Ранее Министерство обороны России зафиксировало повышение военной активности НАТО, в частности США, в Черноморском регионе. В ведомстве отмечают, что за сутки российские зенитные ракетные войска сопроводили четыре самолета Североатлантического альянса над Черным морем. Среди них были два разведчика U-2S и RC-135, а также пара патрульных самолетов P-8А Poseidon.

