Попытки НАТО проверить Россию на прочность оценили словами «пустая трата сил»

Посол РФ в США Антонов: НАТО тратит время и силы, проверяя армию России на прочность

Попытки военно-морских (ВМС) и военно-воздушных сил (ВВС) НАТО проверить армию и флот России на прочность бесполезны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в Facebook российского посольства.

Такими словами Антонов оценил подписанную между США и Украиной 10 ноября Хартию о стратегическом партнерстве. По его мнению, документ закрепляет «нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности».

«Настораживает то, что сегодняшняя встреча в Вашингтоне прошла на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря. Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это пустая трата времени и сил», — заявил российский посол.

Ранее в Министерстве обороны России отметили рост частоты полетов авиации стран НАТО на Черным морем у российских границ. 9 ноября самолет-разведчик ВВС США Е-8С заметили в 35 километрах от российской границы над Черным морем. Е-8С вылетел с авиабазы Рамштайн в ФРГ.

