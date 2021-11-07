Полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России в беседе с изданием «ПолитРоссия». По его словам, им может стать новый российский беспилотник со сбрасываемыми крыльями.

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«Исходя из той информации, что есть уже сейчас, можно предположить, что мы получаем настоящую беспилотную ракету-трансформер», — сказал эксперт. По его мнению, работать она будет на дозвуковых скоростях, однако при этом у нее будет способность менять вариации полета.

Литовкин пояснил, что разработка сможет выполнять функции дрона-разведчика и самонаводящейся ракеты. При полете на предельно малых высотах по заранее проложенному маршруту аппарат будет сканировать пространство под и перед собой. А после обнаружения нужного объекта он сбросит крылья и устремится в его сторону как ракета.

«Если все сложится удачно, и этот боеприпас будет принят на вооружение, он сможет стать неприятным сюрпризом для всех потенциальных противников нашей страны, вплоть до США», — отметил Литовкин. При этом он подчеркнул, что делать какие-то конкретные выводы о разработке сложно, пока она не представлена.

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина разработал и запатентовал беспилотный летательный аппарат со сбрасываемыми крыльями, который отличается повышенной маневренностью. Летательный аппарат сможет огибать поверхности на предельно малой скорости, для этого у него установлены дополнительные крылья, которые находятся внутри беспилотника. В процессе выполнения боевого задания они выдвигаются и фиксируются. В хвостовой части находится двигатель, в носовой — управляемое переднее вертикальное оперение.