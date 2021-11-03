Путин оценил военную безопасность России

В России высокий уровень военной безопасности благодаря наличию не имеющих аналогов в мире вооружений. С такой оценкой выступил президент страны Владимир Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия. Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет», — сказал президент.

Ранее глава государства сообщил, что на вооружении российской армии находится свыше 2000 беспилотников.