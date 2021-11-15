Президент Литвы заявил о приезжающих в Белоруссию через Москву мигрантах

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что мигранты с Ближнего Востока приезжают в Белоруссию через Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, ... мигранты приезжают через Москву», — сказал Науседа во время пресс-конференции 15 ноября.

Далее, по мнению литовского лидера, мигранты направляются в Минск.

В начале ноября в Белоруссии возле границы с Польшей и Литвой собрались беженцы, которые пытаются прорваться в Евросоюз. Запад считает, что происходящее организовано Минском. Миграционный поток увеличился еще с конца мая, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за границей. ЕС планирует ввести новый пакет санкций против Белоруссии.