На Украине заявили о «вдохновляющем» Путина и Лукашенко Евросоюзе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал действия Европейского союза (ЕС) в ситуации с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Соответствующий пост экс-глава МИД опубликовал в Facebook.

«Когда мои друзья из Брюсселя говорят, что там обсуждаются новые санкции в отношении режима Лукашенко, например, в отношении отеля в Минске, где размещают мигрантов, то это вызывает у меня улыбку. Евросоюз сам своими полушагами дает пасы Минску и "вдохновляет" Лукашенко и Путина поднимать ставки», — заявил Климкин.

По мнению бывшего министра, ЕС стоит закрыть границу с Белоруссией. «Те, кто создает кризис на границах, не имеют права получать от границ экономическую выгоду. Тогда и разговор сразу станет другим», — считает Климкин.

В начале ноября в Белоруссии несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока собрались у границ Польши и Литвы, чтобы попасть в Евросоюз. Запад утверждает, что это организовал Минск. Миграционный поток из Белоруссии в ЕС увеличился с конца мая, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за границей. Брюссель обсуждает введение очередного пакета санкций против Минска.