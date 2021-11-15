Польские пограничники рассказали о звуках стрельбы на белорусской стороне

Польские пограничники слышат звуки стрельбы и перезаряжаемого оружия, доносящиеся с белорусской стороны. Об этом сообщила пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская, ее слова передает ТАСС.

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Представительница погранохраны отметила, что это постоянное явление. Михельская также поделилась, что количество попыток нелегального пересечения границы мигрантами ежедневно сокращается. «Месяц тому назад — 14 октября — таких попыток было 685. Вчера их было 17», — рассказала она.

При этом пресс-секретарь отметила, что нелегалы поменяли тактику. Если раньше было много индивидуальных попыток проникнуть на территорию Польши, то сейчас наблюдаются попытки массового силового форсирования.

Михельская также рассказала, что в закрытых центрах содержания мигрантов на данный момент находятся 1828 человек. «Мы задержали 2,5 тысячи иностранцев в этом году. Речь идет о польско-белорусской границе. В прошлом году таких лиц было 88», — заключила она.

Ранее в МВД Польши заявили, что большая группа мигрантов собирается с белорусской стороны у погранперехода, вероятно, готовясь к штурму границы. Отмечается, что нелегалы толпятся на границе в районе польского города Кузница. «Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — подчеркнули власти.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.