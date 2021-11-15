Польские пограничники рассказали о звуках стрельбы на белорусской стороне

Польские пограничники слышат звуки стрельбы и перезаряжаемого оружия, доносящиеся с белорусской стороны. Об этом сообщила пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская, ее слова передает ТАСС.
Представительница погранохраны отметила, что это постоянное явление. Михельская также поделилась, что количество попыток нелегального пересечения границы мигрантами ежедневно сокращается. «Месяц тому назад — 14 октября — таких попыток было 685. Вчера их было 17», — рассказала она.
При этом пресс-секретарь отметила, что нелегалы поменяли тактику. Если раньше было много индивидуальных попыток проникнуть на территорию Польши, то сейчас наблюдаются попытки массового силового форсирования.
Михельская также рассказала, что в закрытых центрах содержания мигрантов на данный момент находятся 1828 человек. «Мы задержали 2,5 тысячи иностранцев в этом году. Речь идет о польско-белорусской границе. В прошлом году таких лиц было 88», — заключила она.
Ранее в МВД Польши заявили, что большая группа мигрантов собирается с белорусской стороны у погранперехода, вероятно, готовясь к штурму границы. Отмечается, что нелегалы толпятся на границе в районе польского города Кузница. «Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — подчеркнули власти.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.