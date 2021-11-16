Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами у границы Польши

Президенты Белоруссии и России Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на границе с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы политики обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе ситуацию с мигрантами у границы Польши, передает Telegram-канал БЕЛТА.

В частности, лидеры затронули тему совместных действий по обороне Союзного государства на фоне событий с толпой нелегальных мигрантов, штурмующих границу Польши. Другой темой беседы стала ситуация на Украине, а также учения Украины и США у границ России и в Черном море.

В разговоре Лукашенко также рассказал Путину про обсуждение миграционного кризиса с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Кроме того, главы государств обсудили график будущих контактов.

Телефонные переговоры Александра Лукашенко и Ангелы Меркель состоялись 15 ноября. По словам Лукашенко, первой темой переговоров стали миграционный кризис и обстановка на границе Белоруссии. Белорусский лидер рассказал, что «внес предложение по развязке ситуации».