В Минобороны Белоруссии заявили об уехавшем военном атташе Польши

Варшава не идет на контакт с Минском по поводу ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом во вторник, 16 ноября, заявили в Минобороны Белоруссии, передает БЕЛТА.

Там, в частности, отметили, что военный атташе Польши, работавший в Минске, «просто собрался и уехал». «В отпуск или куда, не знаю», — пояснил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин.

По его словам, белорусская сторона направила в Варшаву запрос на проведение консультаций относительно ситуации на границе двух стран, однако ответа до сих пор не получила. При этом атташе Белоруссии был вызван в польское военное ведомство, где ему были предъявлены обвинения в адрес Минска: по версии Варшавы, белорусские военные нарушили государственную границу Польши и вошли вглубь страны.

«Мы попросили, чтобы они предъявили факты — до сих пор этого нет», — добавил Хренин.

Ранее в ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти Польши в наращивании ударной группировки войск на границе. По его словам, в настоящее время там, помимо пограничников, находятся до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой.

В начале ноября в Белоруссии начали скапливаться тысячи мигрантов из Ближнего Востока, которые предпринимают попытки штурма границы с Польшей и Литвой, желая попасть в ЕС. Западные страны обвиняют в организации миграционного кризиса Минск. На фоне этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время будет принят пятый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии.