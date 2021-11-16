Опубликовано видео противостояния польских силовиков и мигрантов с коптера

Польские военные применили против собравшихся у границы нелегальных мигрантов водомет, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Снятое с коптера видео противостояния силовиков и беженцев публикует Telegram-канал БЕЛТА.

На записи видно, как с польской стороны на мигрантов льются потоки воды, стоит облако дыма. Некоторые люди пытаются прорвать ограждения, пока другие во время инцидента остаются на местах.

Утром 16 ноября группы нелегальных мигрантов, собравшиеся на границе Белоруссии и Польши, начали активно ломать забор и бросать камни в поляков. В результате силовики были вынуждены применить спецсредства.

Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки скопились на белорусско-польской границе 8 ноября. По разным оценкам, их количество от двух до пяти тысяч человек, они живут на улице и иногда пытаются штурмовать ограждение.

Запад утверждает, что миграционный кризис организовал Минск. На фоне этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время будет принят пятый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии.