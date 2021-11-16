Минск займется расследованием действий польских силовиков против мигрантов

Минск инициирует расследование действий польских силовиков в отношении нелегальных мигрантов, сосредоточившихся у КПП «Брузги», с привлечением международных организаций. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, применение спецсредств против людей, находящихся на территории другого суверенного государства, расценивается Белоруссией как насильственные действия, которые требуют правовой оценки. Спикер внешнеполитического ведомства добавил, что тактика поляков поражает своей бесчеловечностью.

«И это объективная реальность действий страны, которая продолжает учить своих соседей правильной демократии и уважению прав человека. Что будет следующее — гуманитарный артиллерийский обстрел обездоленных женщин и детей на границе», — возмутился Глаз.

Дипломат отметил, что Белоруссия, «пока поляки бросают в людей камни и гранаты», продолжает оказывать помощь беженцам и нацелена на цивилизованное решение проблемы.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие вещи. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев. Позже люди собрали вещи и вернулись в лагерь для мигрантов.