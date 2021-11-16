Беженцы начали покидать пропускной пункт на границе с Польшей

Мигранты начали покидать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Брузги» на белорусско-польской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По словам одного из беженцев, они планируют переместиться в свой старый лагерь неподалеку от границы Польши. Отмечается, что туда их отправили белорусские пограничники, чтобы мигранты «отдохнули и погрелись».

В Telegram-канале NEXTA также рассказали, что некоторые беженцы сообщают сотрудникам погранслужбы о своем намерении идти в Минск.

16 ноября мигранты, собравшиеся возле КПП «Брузги», начали ломать забор и бросать камни в польских силовиков. В результате последние были вынуждены применить спецсредства.

8 ноября несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки подошли к белорусско-польской границе и начали предпринимать попытки ее прорыва. На Западе в обострении миграционного кризиса обвинили Минск. На фоне этого Европейский союз (ЕС) пообещал скорое введение пятого пакета санкций против Белоруссии.