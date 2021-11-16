Польскую пограничницу ранили камнем

Сотрудница пограничной охраны Польши попала в больницу после ранения камнем мигрантами

Сотрудницу пограничной охраны Польши ранили камнем на границе с Белоруссией, сообщило ведомство в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что камень в офицера кинули мигранты во время нападения 16 ноября на погранзаставе Кузница. Пограничница попала в больницу, ей окажут медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что сотрудник полиции Польши получил тяжелое ранение на польско-белорусской границе. По предварительным данным, силовику проломили череп брошенным в него неизвестным предметом.

Пограничная охрана Польши заявила, что готова без колебаний применить оружие против мигрантов на границе с Белоруссией при необходимости.