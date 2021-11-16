Белоруссию обвинили в вооружении штурмующих границу мигрантов

Полиция Польши уверена, что спецслужбы Белоруссии руководят атакой мигрантов на пропускной пункт на белорусско-польской границе и вооружают нелегалов. Соответствующее обвинение польские правоохранители опубликовали в Twitter.

Мигранты штурмуют польскую границу, режут колючую проволоку и вырывают опоры забора. С польской стороны их отгоняют водометами, в ответ в сторону польских полицейских летят камни и палки. Полиция Польши заявляет, что в ход пошли и более опасные средства и что происходящим управляют белорусские силовики.

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«С белорусской стороны, помимо камней, бутылок и бревен, бросают также светошумовые гранаты, а все агрессивное поведение координируется белорусскими службами и контролируется дронами», — пишут в ведомстве. Однако на опубликованном видео взрыва гранаты не видно.

Ранее в сети появилось видео происходящего на границе Польши и Белоруссии с воздуха. На съемках виден масштаб столкновений между противоборствующими сторонами.

К пропускному пункту 15 ноября подошли около 2000 мигрантов. Они покинули лагерь и требовали впустить их на территорию Европейского союза. В Польше считают, что всеми перемещениями и действиями толпы руководят из Минска.