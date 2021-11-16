Белорусские спецслужбы прибыли на границу с Польшей

Сотрудники спецслужб Белоруссии прибыли на границу во время стычек мигрантов с поляками

Сотрудники спецслужб Белоруссии прибыли к границе с Польшей, где происходят стычки нелегальных мигрантов с польскими силовиками. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента, представители ведомства оценивают происходящее, однако не предпринимают никаких действий.

Также отмечается, что ситуация на границе стабилизировалась, при этом в воздухе в непосредственной близости от границы продолжает барражировать польский военный вертолет. Несколько человек обратились за помощью к белорусским медикам, жалуются на кашель и тошноту.

Ранее стало известно о том, что беженцы начали активно разрушать ограждение на нейтральной полосе и бросать камни в поляков. В результате силовики были вынуждены применить слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, некоторые из них периодически предпринимают попытку прорыва на территорию Европейского союза.