Военный вертолет завис над границей Белоруссии с Польшей

ТАСС: над границей Польши и Белоруссии во время стычек с мигрантами завис военный вертолет

Польский военный вертолет завис над границей с Белоруссией, где происходят стычки нелегальных мигрантов с силовиками. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что беженцы начали активно разрушать ограждение на нейтральной полосе и бросать камни в поляков. В результате силовики были вынуждены применить слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, некоторые из них периодически предпринимают попытку прорыва на территорию Европейского союза.