Польша применит оружие против мигрантов при необходимости

Пограничная стража Польши готова без колебаний применить оружие против мигрантов на границе с Белоруссией при необходимости. Об этом заявила официальный представитель службы Анна Михальская, передает РИА Новости.

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«Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие», — рассказала представитель погранстражи. При этом она подчеркнула, что пограничники постараются сделать все возможное, чтобы использовать оружие не пришлось.

Ранее стало известно, что один из сотрудников полиции Польши получил тяжелое ранение на польско-белорусской границе. По предварительным данным, силовику проломили череп брошенным в него неизвестным предметом. Полицейскому оказали первую помощь, о его состоянии не сообщается.

С начала ноября на польско-белорусской границе обострился миграционный кризис. Тысячи мигрантов собрались у границы и попытались перебраться в Польшу. Запад возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на официальный Минск. ЕС заявил о намерении ввести новые санкции против Белоруссии на фоне кризиса.