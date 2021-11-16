Среди штурмующих польскую границу мигрантов заметили ребенка

Опубликовано видео с мальчиком, бросающим камни в польских пограничников

Среди мигрантов, штурмующих белорусско-польскую границу, заметили ребенка. Видео опубликовано в Telegram-канале SHOT.

На кадрах некий мальчик сначала бросает камень в сторону польских пограничников, а затем убегает от струй водомета.

Утром 16 ноября группы нелегальных мигрантов, стремясь попасть на территорию Евросоюза, начали ломать забор на границе Белоруссии и Польши и бросать камни в польских силовиков, которые стали разгонять их с помощью водомета, слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Один из сотрудников полиции Польши получил тяжелое ранение. По предварительным данным, ему проломили череп брошенным неизвестным предметом.