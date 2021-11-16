Матушка Гавриила раздала шоколадки беженцам в Гродно

В логистический центр в Гродно, где разместили мигрантов с польско-белорусской границы, приехала православная матушка Гавриила. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Священнослужительница является настоятельницей Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря. Она раздала беженцам шоколадки и другие продукты в рамках гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что беженцев, собравшихся на границе Польши и Белоруссии, решили разместить в гродненском логистическом центре. Мигрант из Ирака рассказал, что белорусская сторона предоставила им еду и воду, также мигрантам раздали туалетную бумагу. На данный момент в центре разместили около ста человек.

С начала ноября на польско-белорусской границе обострился миграционный кризис. Тысячи мигрантов собрались у границы и попытались перебраться в Польшу. Запад возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на официальный Минск. ЕС заявил о намерении ввести новые санкции против Белоруссии на фоне кризиса.

