Лавров заявил о бесчинстве Польши в ситуации с мигрантами

На фоне ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии Варшава бесчинствует, а власти Европейского союза (ЕС) применяют откровенные двойные стандарты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава российского МИД подчеркнул, что Брюссель ставит себя в неудобное положение из-за позиции в условиях текущего миграционного кризиса. Он напомнил, что в ходе средиземноморской и балканской волн беженцев страны объединения искали решение проблемы коллегиально.

Ранее Лавров ответил на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты с Ближнего Востока приезжают в Белоруссию через Москву. Дипломат обвинил литовского лидера во лжи и отметил, что ни единого факта не было приведено.