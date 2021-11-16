Покидающие польско-белорусскую границу беженцы попали на видео

Мигрантов с польско-белорусской границы разместят в логистическом центре в Гродно

Беженцев, оказавшихся на белорусско-польской границе, решено разместить в логистическом центре в Гродно. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На видео с места событий попали мигранты, покидающие палаточный лагерь неподалеку от границы Польши. Теперь они смогут разместиться в теплом помещении. На записи также можно увидеть, как сотрудники МЧС Белоруссии везут цистерну с водой для центра.

Мигрант из Ирака Бади рассказал, что о перемещении в центр стало известно незадолго до отправления. По его словам, белорусская сторона предоставила мигрантам еду и воду. Им также раздали туалетную бумагу. На данный в момент в логистическом центре размещены около ста человек.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить логистический центр для приема мигрантов, находящихся у границы с Польшей. Соответствующее распоряжение белорусский лидер дал губернатору Гродненской области и помощнику по региону.