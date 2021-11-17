В Варшаве рассказали о ночных атаках на польскую границу

Небольшие группы мигрантов пытались прорваться через польско-белорусскую границу ночью. Об этом рассказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, передает Польское радио.

«Ночь была неспокойной. Напряженность, конечно, меньше, чем была в Кузнице, но методы атаки на польскую границу такие же», — рассказал министр. Он предрек, что текущая ситуация с беженцами на границе не разрешится быстро. По мнению Блащака, Варшаве следует подготовиться к месяцам или даже годам кризиса.

Глава Минобороны подчеркнул, что мигранты ведут себя агрессивно. По его словам, кризис продолжается по вине режима президента Белоруссии Александра Лукашенко, который был бы невозможен без поддержки Кремля.

Ранее стало известно, что прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на силовиков во время атаки нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. В Варшаве отметили, что штурмовавшие границу беженцы были вооружены шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Польская полиция подозревает, что спецсредства мигрантам предоставили белорусские военные.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие предметы. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев.