Российский дипломат обвинила «внешнее вмешательство» в кризисе в Белоруссии

Заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Анна Евстигнеева обвинила «внешнее вмешательство» в кризисе на границе Польши и Белоруссии. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН, онлайн-трансляция которого ведется на сайте организации.

По ее словам, ситуация в Белоруссии является классическом примером дестабилизирующего вмешательства и применения двойных стандартов. Российский дипломат подчеркнула, что это же касается и кризиса с мигрантами.

Помимо этого, Евстигнеева отметила, что Европейскому союзу (ЕС) следует отказаться от своих двойных стандартов и взять ответственность за происходящее. Она также заявила, что Москва могла бы посодействовать равноправному диалогу между ЕС и Минском, если Евросоюз заинтересован в подобном.

Ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов назвал сюрреализмом ситуацию, которая сложилась на границе Польши и Белоруссии, где массово сосредоточились мигранты. «Ситуация приобретает черты сюрреализма. Все бы это смотрелось как элементы социальной фантастики, если бы не реальные люди, которые страдают и даже, некоторые, погибают там», — сказал Чижов. По его мнению, происходящее на польско-белорусской границе «не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий».

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие вещи. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев.