В России назвали сюрреализмом ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов назвал сюрреализмом ситуацию, которая сложилась на границе Польши и Белоруссии, где массово сосредоточились мигранты. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Ситуация приобретает черты сюрреализма. Все бы это смотрелось как элементы социальной фантастики, если бы не реальные люди, которые страдают и даже, некоторые, погибают там», — сказал Чижов. По его мнению, происходящее на польско-белорусской границе «не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий».

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие вещи. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил временно разместить мигрантов в логистическом центре. Сотрудники Следственного комитета Белоруссии начали проверку применения польскими военными спецсредств в отношении безоружных беженцев.